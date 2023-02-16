На зборі в Туреччині після тренувань із першою командою Пономаренко встиг провести два матчі за Динамо. Форвард залишив позитивне враження своєю роботою в тренувальному процесі, і Мірча Луческу нагородив Матвія ігровою практикою.

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Київський клуб запропонував Пономаренку новий довгостроковий контракт, і гравець погодився. Про це інформує офіційний сайт клубу. Терміни нової угоди не уточнюються.

У першій половині сезону Матвій виступав за юнацьку команду луганської Зорі на правах оренди. У складі Зорі U-19 форвард зіграв 8 матчів і забив 3 м'ячі.

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