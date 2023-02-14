Товариський матч 14 02 2023

Динамо – Пахтакор – 0:1

Гол: Хамдамов, 35

Динамо: Нещерет (Моргун, 65) – Малиш (Гусєв, 65), Попов (Боль, 65), Дячук (Сирота, 65), Дубінчак (Вівчаренко, 65) – Сидорчук (Андрієвський, 65), Шепелєв (Лонвейк, 65) – Караваєв (Беніто, 65), Яцик (Царенко, 65), Волошин (Кабаєв, 65) – Супряга (Гармаш, 65)

Перед звітним поєдинком Динамо виграло 5 спарингів поспіль. Тренером сьогоднішнього суперника, чинного чемпіона Узбекистану, є Максим Шацьких. Легендарний нападник у складі київського клубу став найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Його команда в рамках підготовки до старту сезону узбецької Суперліги по 3 рази вигравала і зазнавала поразок, зокрема розгромно поступилися СК Дніпро-1.

Динамо – Пахтакор: онлайн-трансляція матчу – команда Луческу проти легенди киян (відео)

Пресинг киян створює суперникам чималі проблеми вже на 2 хвилині. Супряга протиснув одного, інший сфолив. Стандарт Дубінчака заблокували, зате Яцик уже не вперше на зборах зарядив свою гармату. Хрестовина рятує узбеків. Дячук теж дещо панікує під тиском. Міг віддати на партнера, почав придумувати діагональ на протилежний фланг – в аут. Дубінчак значно різкіше за суперника грає на перехопленні, підводить подальший навіс у штрафний. Динамо традиційно для цьогорічних зборів у позиційному нападі більше працює через індивідуальнії дії, довгі передачі та закидання, ніж короткі комбінаційні розіграші.

На перший кутовий довелося чекати хвилин 17. Назар Волошин не знайшов своєю подачею партнера. Яцик виконує Родрі з недавнього матчу Ман Сіті проти Астон Вілли. Проходить центральний півзахисник на дриблінгу правим флангом, заробляє штрафний. Караваєв подав націленіше за Волошина, Дячук з межі воротарського не зумів пробити достатньо сильно, аби завдати проблем голкіперу. В обороні кияни грають щільно. Проходять поодинокі рейди та удари, але з нульовими шансами на проблеми для Нещерета.

Сидорчук перериває тривалий розіграш суперника вдалим відбиранням і без зволікань віддає на лівий фланг. Шепелєв не приймає простий м'яч, що доволі сумно насправді. Дубінчак підхоплює нічийний м'яч і починає ефектну триходівку. Супряга класно ставить спину й одночасно віддає технічний пас у дотик, Яцик обігрує суперника, але перед ударом дещо втрачає координацію. А це вже спалах від Волошино. Назар починає атаку на своїй половині й відразу ж мчить у фінальну третину поля. Шепелєв котить на Караваєва, той ще далі у розріз. На жаль, Волошин не переграв кіпера.

Кілька разів розбивають пресинг динамівців, розвивається стрімка атака лівим флангом. Дячук чомусь опинився в ролі правого захисника, дав себе пройти і прострілити. Дубінчак програв ривок супернику, який розстріляв ворота. Гарна відповідь киян. Нещерет після стандарту швидко ввів на Малиша, той діагоналлю запустив ривок Волошина, далі Яцик тонко кинув у штрафний – Дубінчак не влучив з кількох метрів. По суті зв'язочки і схеми з молодіжки Динамо проходять у подібних швидких контрах. Дальнє закидання Малиша, Волошин тягне, Яцик розігрує. Старій версії киян часто-густо не вистачало цієї різкості, вертикальності при переходах.

Дячук двічі поспіль нейтралізує суперника у штрафному. Попов програв боротьбу, створивши передумови для прориву оборони. Подобається Максим своєю впертістю, чіпкістю, концентрацією у боротьбі. Так, єдиний гол у 1 таймі пройшов після того, як його обіграли один в один. Утім, на правому фланзі точно не лівий центрбек мав відпрацьовувати і гасити пожежу – проблема почалася з розривом ланок пресингу, який створив для Пахтакора рідкісні в цьому матчі умови просування. А ось Попова відзначаємо зі знаком мінус. Як почав Денис тайм невдалим прийомом (суперник пробачив теж, бо надто повільно запрягав), так і завершив не дуже надійно.

Класний пресинг Волошина на лівому фланзі, Яцик тонко переводить правіше, Шепелєв гостро прокидає праворуч на Караваєва – Олександр не може забити з меж воротарського. Тиск динамівців на початку другої половини збільшується. Попов у центрі перехоплює, Шепелєв закидає на хід Караваєву, який перекинув снаряд через поперечку. Володимир згодом ще й у штрафному віддає на Сашка, і знову невлучний удар підводить, тепер уже в лівий нижній кут. Нещерет зі своєї половини закинув у напрямку чужого штрафного, Дубінчака знову підвів останній удар. Гармаш завершив атаку з лівого флангу пасом на Царенка, чий удар голкіпер Пахтакора впевнено потягнув.

Показовий епізод на 80 хвилині. Беніто протиснув правим флангом і віддав у центр, де Гармаш бахнув вище, хоча Кабаєв відкривався у зручнішій позиції. Після серії замін Динамо здало, стало важчим, ніби вийшли гравці, які відбігали годину на полі, а не відпочивали в ролі запасних. І лише Беніто демонструє звичну динаміку. Протягнув зі своєї половини, відтіснив корпусом суперника, а суперник зупинив грубим фолом. Уже в компенсований час узбеки прорвали лівий фланг захисту киян. Кабаєв програв позицію, ще й відкинув ближче до своїх воріт. Сирота не дуже розумно викинувся і дозволив віддати у штрафний, а Боль не завадив пробити. Нещерет потягнув, і вже на добиванні пробачив суперник, якого надто пасивно опікав син Олега Гусєва – Олексій.

Динамо пропускає вперше після 4 сухих матчів і прощається з 5-матчевою переможною серією. Ще прикріше, що Пахтакор під керівництвом Максима Шацьких, який тренував киян у штабі Олександра Хацкевича фактично витиснув максимум, а ось самі підопічні Луческу запороли достатньо гольових нагод. Шкода ефектного удару Яцика у хрестовину, не одного моменту Дубінчака та Караваєва.