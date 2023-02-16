Півзахисник Динамо Навін Малиш уклав з киянами новий довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо офіційно продовжило контракт з юним лідером

19-річний футболіст на зимових зборах у Туреччині залучається тренерським штабом до тренувального процесу та бере участь у контрольних матчах у складі першої команди.

Нагадаємо, протягом першої частини поточного сезону Малиш зіграв за Динамо U-19 15 матчів, в яких забив 1 гол з пенальті (5 матчів в Юнацькій лізі УЄФА).

Динамо програло екс-асистенту Хацкевича – нелогічне перше фіаско за 6 матчів, втрата сухої серії і близькість шедевру