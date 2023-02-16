Динамо продовжило співпрацю з гравцем молодіжки – Луческу надає йому шанс на зборах
17:31 - Читать на русском
Кияни пролонгували контракт з черговим своїм вихованцем.
Півзахисник Динамо Навін Малиш уклав з киянами новий довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Динамо офіційно продовжило контракт з юним лідером
19-річний футболіст на зимових зборах у Туреччині залучається тренерським штабом до тренувального процесу та бере участь у контрольних матчах у складі першої команди.
Нагадаємо, протягом першої частини поточного сезону Малиш зіграв за Динамо U-19 15 матчів, в яких забив 1 гол з пенальті (5 матчів в Юнацькій лізі УЄФА).
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