17-річний бразилець обвів півкоманди та відзначився голом – за талантом полював Шахтар
Форвард Флуміненсе Кайкі розриває Бразилію перед своїм переїздом у Європу.
Флуміненсе впевнено обіграв Нова-Ігуасу (3:1), а окрасу зустрічі створив 17-річний нападник господарів Кайкі.
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Бразильський вундеркінд увірвався у штрафний майданчик суперника, технічно обійшов захисників та без проблем відправив м'яч у сітку воріт.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, донецький Шахтар намагався підписати Кайкі, але не зміг домовитись з Флуміненсе. Юного гравця перехопив Манчестер Сіті, куди Кайкі переїде у 2022-му.
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