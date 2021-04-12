Форвард Флуміненсе Кайкі розриває Бразилію перед своїм переїздом у Європу.

Флуміненсе впевнено обіграв Нова-Ігуасу (3:1), а окрасу зустрічі створив 17-річний нападник господарів Кайкі.

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Бразильський вундеркінд увірвався у штрафний майданчик суперника, технічно обійшов захисників та без проблем відправив м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, донецький Шахтар намагався підписати Кайкі, але не зміг домовитись з Флуміненсе. Юного гравця перехопив Манчестер Сіті, куди Кайкі переїде у 2022-му.

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