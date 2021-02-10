City Football Group досяга угоди з клубом Кайкі щодо його трансферу, а також викупить ще одного футболіста Флуміненсе – Метінью. Про це повідомляє низка бразильських ЗМІ, CityXtra та журналіст Фабріціо Романо.

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Зазначається, що сума трансферів склала 15 мільйонів євро. Також передбачені бонуси і додаткові виплати, завдяки яким загальна сума може перевищити 30 мільйонів євро. З цих грошей 10 мільйонів євро і бонуси стосуються Кайкі, решта 5 мільйонів євро і бонуси – до Метінью.

Обидва футболісти продовжать виступати за свій нинішній клуб до 2022 року, оскільки законодавство забороняє підписувати контракти з неповнолітніми. Після цього Кайкі перейде у Манчестер Сіті, а Метінью – у Труа, який входить в об'єднання клубів City Football Group.

Додамо, що Кайкі був трансферною ціллю Шахтаря, але Флуміненсе відхилив пропозицію "гірників", яка була значно меншою. До слова, цей футболіст – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. "Новий Неймар", як називають його за океаном, вже встиг провести два матчі за національну збірну U-16.

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