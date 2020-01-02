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Ультрас Динамо з фаєрами відсвяткували день народження Бандери

12:29 419 Читать на русском
Ультрас Динамо з фаєрами відсвяткували день народження Бандери
Ультрас Динамо на мосту у Києві / Фото з відкритих джерел

Вболівальники київського Динамо ефектно вшанували пам’ять Степана Бандери.

Ультрас київського Динамо з угрупування "White Boys Club" (WBC), вчора, 1 січня, у Києві відсвяткували 111 років від дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери.

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З десяток уболівальників вивісили на мосту по вулиці Інститутській синьо-жовтий і червоно-чорний прапори, запалили фаєри і співали патріотичних пісень. Все це дійство ультрас виклали на своїй сторінці в соціальній мережі YouTube.

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