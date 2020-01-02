Ультрас Динамо з фаєрами відсвяткували день народження Бандери

Ультрас Динамо на мосту у Києві / Фото з відкритих джерел

Вболівальники київського Динамо ефектно вшанували пам’ять Степана Бандери.

Ультрас київського Динамо з угрупування "White Boys Club" (WBC), вчора, 1 січня, у Києві відсвяткували 111 років від дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери.

Ультрас Динамо з лайкою зажадали від Суркісів покинути клуб

З десяток уболівальників вивісили на мосту по вулиці Інститутській синьо-жовтий і червоно-чорний прапори, запалили фаєри і співали патріотичних пісень. Все це дійство ультрас виклали на своїй сторінці в соціальній мережі YouTube.

"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування українця