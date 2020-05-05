10 років тому Роналду оформив перший хет-трик за Реал – відео історичного матчу

5 травня 2010 року Кріштіану Роналду відзначився дебютним хет-триком у футболці мадридського клубу.

У цей день 10 років тому Роналду розбив на виїзді Мальорку. Спершу скористався двома розкішними передачами з глибини від Серхіо Рамоса, а потім сам увірвався з лівого флангу у штрафний майданчик і забив сольний гол.

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Матч завершився впевненою перемогою Реала (1:4), а Кріштіану тоді оформив прем'єрний хет-трик за мадридський клуб. Реал зі 102 голами програв Прімеру Барселоні.

Перший сезон у складі "вершкових" був для португальця безтрофейним, а в бомбардирських перегонах Ла Ліги він солідно поступився Мессі. Втім, за 9 сезонів у Реалі в підсумку Роналду настріляв 44 хет-трики.