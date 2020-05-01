Народження легенди: рівно 15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барсу – відео історичного моменту

1 травня 2005 року легендарний Ліонель Мессі відкрив лік своїм голам за Барселону.

Зробив це аргентинець у матчі чемпіонату Іспанії проти Альбасете, за який зараз виступає Роман Зозуля.

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Асистував тоді юному аргентинцеві ніхто інший, як зірковий бразилець Роналдінью. Мессі не змарнував шедеврального пасу Роні та акуратно перекинув голкіпера, зробивши рахунок 2:0.

На той момент Ліонелеві не виповнилось і вісімнадцяти років. Саме цей гол зробив його наймолодшим гравцем команди, який забивав в офіційних матчах.

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