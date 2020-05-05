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10 лет назад Роналду оформил первый хет-трик за Реал – видео исторического матча

14:58 46 Читати українською
10 лет назад Роналду оформил первый хет-трик за Реал – видео исторического матча
Роналду в Реале

5 мая 2010 года Криштиану Роналду отметился дебютным хет-триком в футболке мадридского клуба.

В этот день 10 лет назад Роналду разбил на выезде Мальорку. Сначала воспользовался двумя роскошными передачами из глубины от Серхио Рамоса, а потом сам ворвался с левого фланга в штрафную и забил сольный гол.

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Матч завершился уверенной победой Реала (1:4), а Криштиану тогда оформил премьерный хет-трик за мадридский клуб. Реал с 102 голами проиграл Примеру Барселоне.

Первый сезон в составе "сливочных" был для португальца бестрофейным, а в бомбардирской гонке Ла Лиги он солидно уступил Месси. Впрочем, за 9 сезонов в Реале в итоге Роналду настрелял 44 хет-трика.

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Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мальорка Мальорка Реал Мадрид Реал Мадрид
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