У мережі з'явилося відео, на якому аргентинська легенда ще був живий. Його зняли сусіди Марадони під час прогулянки Дієго.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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У мережу виклали відеоролик прогулянки Марадони за кілька днів до смерті. Легендарний футболіст в оточенні кількох супутників вийшов на прогулянку поблизу будинку, в якому провів останні дні свого життя. Помітно, що Дієго було дуже важко пересуватися самостійно, адже він постійно тримався за плечі супутників. Один із супроводжуючих тримав розкладний стілець – вочевидь, для того, щоб екс-футболіст міг перепочити.

Проте Марадона знайшов у собі сили відповісти на привітання маленького хлопчика, який тримав у руках футбольний м'яч і крикнув: "Привіт, Дієго!". Аргентинець повернувся і помахав малюку рукою.

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