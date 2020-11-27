Аргентинський журналіст Луїс Вентура, який багато років був наближеним до сім'ї померлого Дієго Марадони, розповів про скрутне фінансове становище знаменитості.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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"Від статків Дієго не залишилося й сліду. Майже всі гроші зникли – зокрема, ті, які він заробив в ОАЕ (вочевидь, маються на увазі кошти, зароблені на посаді головного тренера місцевих клубів – прим. "Футбол 24") та Динамо Брест.

Останнім часом Дієго жив лише на скромну зарплату, яку платила Хімнасія. По суті, він помер у бідності. Майже всі його статки вкрали, а те, що залишилося, Марадона віддав сам. Він нікому не вмів відмовляти і давав гроші усім, хто просив", – цитує Вентуру Gazzetta dello Sport.

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