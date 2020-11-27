В сети появилось видео, на котором аргентинская легенда еще был жив. Его сняли соседи Марадоны во время прогулки Диего.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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В сеть выложили видеоролик прогулки Марадоны за несколько дней до смерти. Легендарный футболист в окружении нескольких спутников вышел на прогулку возле дома, в котором провел последние дни своей жизни. Заметно, что Диего было очень трудно передвигаться самостоятельно, ведь он постоянно держался за плечи спутников. Один из сопровождающих держал раскладной стул – очевидно, для того, чтобы экс-футболист мог отдохнуть.

Однако Марадона нашел в себе силы ответить на приветствие маленького мальчика, который держал в руках футбольный мяч и крикнул: "Привет, Диего!". Аргентинец повернулся и помахал малышу рукой.

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