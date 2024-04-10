– Миколо, як вийшло, що ви поміняли футбол на ЗСУ?

– 20 червня я приїхав до Одеси з Києва підписувати контракт із клубом Реал Фарма. До мене просто на вулиці підійшли представники ТЦК і культурно попросили проїхати з ними до військкомату, а звідти мене вже не випустили.

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Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в навчальний центр. Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали.

– Не намагалися якось вирішити питання?

– Представники Реал Фарми хотіли мені допомогти і переконати ТЦК, що я принесу більше користі, граючи у футбол, тим паче я навіть не служив. Але воєнком Малиновського РТЦК В'ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову.

– Яку?

– Він сказав купити чотири пікапи і тоді мене відпустять. Вони коштують більше 20-ти тисяч доларів. Така сума була непідйомною для мене і клубу. У мене був на руках контракт із Чайкою, але це теж не допомогло, броні в клубу немає. Ось так я опинився на службі, – розповів Стеценко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Микола – вихованець Зорі. Встиг пограти за сумську Барсу, Інгулець (другу команду), ВАСТ та Чайку.

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