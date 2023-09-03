Друга ліга, 5-й тур

Кремінь-2 – Звягель – 0:7

Голи: Майтак, 35, 45, 60, Лучка, 52, Ндукве, 58, Черидниченко, 68, Волинець, 85

Вилучення: Андрущенко, 87 (Звягель, друга жовта картка)

Український клуб, який ризикував зникнути, знову стикнувся з проблемами – команда не може зіграти черговий матч туру

У першому матчі дня Звягель на виїзді здолав другу команду Кременя. Господарі тримались майже 35 хвилин, але не уникнули від потрапляння під каток Максимова і Ко. Майтак відгукнувся на навіс з лівого флангу і головою вгатив сферу у лівий кут. На перерву Звягель міг йти з хокейним рахунком, але обмежився лише одним голом на останній хвилині тайму: автор першого м'яча обіграв у штрафному захисника, посадив на п'яту точку голкіпера і оформив дубль.

По перерві побиття продовжилось. Спочатку Лучка дальнім пострілом під поперечину зняв всі питання щодо переможця. Згодом кіпер Кременя зреагував на удар впритул від Орінчака, але на добивання від Ндукве не встиг. За 2 хвилини Майтак головою оформив хет-трик. Черидниченко зі штрафного зробив рахунок розгромним, а Волинець наприкінці матчу забив цвях у могилу Кременя-2.

Звягель продовжував куражитись і навіть залишився у меншості за фол в атаці, але більше не забивав. Перемога принесла команді Максимова 12 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці (у колективу з Житомирської області є гра в запасі). Різниця забитих і пропущених голів у перших чотирьох турах дійсно вражає – 22:5.

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