Поєдинок 5-го туру у Другій лізі між ВАСТом і Карпатами-2, який був запланований на сьогодні, 3 вересня, не відбудеться, повідомляє Sport.ua.

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Офіційна причина зриву гри поки що не озвучена. За неофіційною інформацією, у ВАСТа виникли проблеми з домашньою ареною.

За інформацією джерела, у Миколаєві заборонено грати через близькість військових дій, а з одеським стадіоном, на якому миколаївці у 3-му турі приймали Рух-2, цього разу вчасно домовитися не вдалося.

На додачу, команду залишило ще двоє виконавців – півзахисник Микита Ширяєв і нападник Ян Каранга. Як наслідок, на контракті у клубі залишилося лише 16 футболістів (частина з них не з'являються на тренуваннях).

Нагадаємо, на поєдинок 4-го туру проти Скали ВАСТ не приїхав, заявивши, що у команді сталось масове отруєння. Після 3-х матчів ВАСТ йде у турнірній таблиці Другої ліги останнім без очок з красномовною різницею забитих і пропущених голів – 1:19.

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