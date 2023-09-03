Вторая лига, 5-й тур

Кремень-2 – Звягель – 0:7

Голы: Майтак, 35, 45, 60, Лучка, 52, Ндукве, 58, Черидниченко, 68, Волынец, 85

Удаление: Андрущенко, 87 (Звягель, вторая желтая карточка)

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В первом матче дня Звягель на выезде одолел вторую команду Кремня. Хозяева держались почти 35 минут, но не избежали от попадания под каток Максимова и Ко. Майтак откликнулся на навес с левого фланга и головой вколотил сферу в левый угол. На перерыв Звягель мог уходить с хоккейным счетом, но ограничился лишь одним голом на последней минуте тайма: автор первого мяча обыграл в штрафной защитника, усадил на пятую точку голкипера и оформил дубль.

После перерыва избиение продолжилось. Сначала Лучка дальним выстрелом под перекладину снял все вопросы относительно победителя. Впоследствии кипер Кремня среагировал на удар в упор от Оринчака, но на добивание от Ндукве не успел. Через 2 минуты Майтак головой оформил хет-трик. Черидниченко со штрафного сделал счет разгромным, а Волынец в конце матча забил гвоздь в могилу Кремня-2.

Звягель продолжал куражиться и даже остался в меньшинстве за фол в атаке, но больше не забивал. Победа принесла команде Максимова 12 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы (у коллектива из Житомирской области есть игра в запасе). Разница забитых и пропущенных голов в первых четырех турах действительно впечатляет – 22:5.

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