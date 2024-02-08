Нападающий Жироны Артем Довбик готовится к битве за первое место в Ла Лиге с Реалом.

Украинский нападающий не играл против Реал Сосьедада из-за повреждения. До сих пор доподлинно не известно, сыграет ли Артем Довбик против Реала.

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Как сообщает Sport.es, форвард вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. Встреча против Реала запланирована на 10 февраля, а, следовательно, у украинца есть еще несколько дней, чтобы набрать форму. Испанское издание называет Артема "зверем" и добавило: "Довбик – один из самых больших открытий Ла Лиги – все, к чему он прикасается, заканчивается голом. Трудолюбивый, способен истощить оборону, "боец", "убийца" Мичела нацелен на Бернабеу".

Напомним, что украинец – лучший бомбардир в составе каталонской команды. В активе Артема 14 голов в 24 матчах во всех турнирах. Также форвард отдал семь результативных передач в сезоне.

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