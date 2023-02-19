Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд у 24 турі приймав Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший гол у зустрічі забив Маркус Рашфорд на 25 хвилині матчу з передачі Бруно Фернандеша. Манчестер Юнайтед в першому таймі більше володів м’ячем, але Лестер завдав більше ударів по воротах свого суперника Де Хеа впевнено захищав свої ворота.

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Після перерви команда тен Хага продовжувала володіти ініціативою. Рашфорд забив другий м'яч у матчі на 56 хвилині. Через п’ять хвилин Санчо оформив третій гол Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" в другому таймі нанесли 18 ударів по воротах Ворда, але більше забити не вдалося.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 49 очок. Лестер випереджає зону вильоту на чотири пункти й посідає 14 місце.

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