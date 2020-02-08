Ребров оцінив можливість Харатіна зіграти за збірну України

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров висловився щодо можливої натуралізації українського легіонера Ігоря Харатіна.

"Шкода, що ЗМІ висмикують думки окремих уболівальників і кидають їх на обговорення громадськості, не володіючи повною інформацією... Так, ми розмовляли з Ігорем Харатіним на цю тему, він зі мною радився. Отримувати угорське громадянство футболіст збирається не для того, щоб виступати за збірну цієї країни.

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Я йому так і сказав: "Якщо у тебе тут коріння, якщо твоє серце з цією країною, не бачу в цьому жодних проблем". До того ж з наступного сезону в чемпіонаті Угорщини скасовується ліміт на легіонерів, тому міняти паспорт Харатін планує вже точно не в корисливих цілях. Ігорю тут подобається, він хоче жити в Будапешті.

Тренери угорської збірної виявляють до нього інтерес. Зі мною розмовляли з цього приводу. Головний тренер Марко Россі шукає підсилення команди, з якою хоче потрапити на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй. Моя позиція і позиція Ігоря йому імпонують. Спочатку громадянство, якщо у тебе це в серці, а потім, якщо ти відповідаєш вимогам, розмови про збірну.

Зрештою, з Ференцвароша можна потрапити і до національної команди України. У моєму уявленні і Ігор Харатін, і Олександр Зубков прогресують, ростуть в ігровому плані. Але я не можу сказати, чи готові вони до вимог збірної, тому що ці вимоги висуває тренерський штаб національної команди. Ми розмовляли на цю тему з Андрієм Шевченком, і це вже його прерогатива, викликати футболістів чи ні. Я можу лише дати оцінку стану гравців, з якими працюю", – сказав Ребров в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

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