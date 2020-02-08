toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ БАРСЕЛОНА

Ребров оцінив можливість Харатіна зіграти за збірну України

14:54 1045 Читать на русском
Ребров оцінив можливість Харатіна зіграти за збірну України
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров висловився щодо можливої натуралізації українського легіонера Ігоря Харатіна.

"Шкода, що ЗМІ висмикують думки окремих уболівальників і кидають їх на обговорення громадськості, не володіючи повною інформацією... Так, ми розмовляли з Ігорем Харатіним на цю тему, він зі мною радився. Отримувати угорське громадянство футболіст збирається не для того, щоб виступати за збірну цієї країни.

Харатін: Виступати за збірну України – моя мрія

Я йому так і сказав: "Якщо у тебе тут коріння, якщо твоє серце з цією країною, не бачу в цьому жодних проблем". До того ж з наступного сезону в чемпіонаті Угорщини скасовується ліміт на легіонерів, тому міняти паспорт Харатін планує вже точно не в корисливих цілях. Ігорю тут подобається, він хоче жити в Будапешті.

Тренери угорської збірної виявляють до нього інтерес. Зі мною розмовляли з цього приводу. Головний тренер Марко Россі шукає підсилення команди, з якою хоче потрапити на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй. Моя позиція і позиція Ігоря йому імпонують. Спочатку громадянство, якщо у тебе це в серці, а потім, якщо ти відповідаєш вимогам, розмови про збірну.

Зрештою, з Ференцвароша можна потрапити і до національної команди України. У моєму уявленні і Ігор Харатін, і Олександр Зубков прогресують, ростуть в ігровому плані. Але я не можу сказати, чи готові вони до вимог збірної, тому що ці вимоги висуває тренерський штаб національної команди. Ми розмовляли на цю тему з Андрієм Шевченком, і це вже його прерогатива, викликати футболістів чи ні. Я можу лише дати оцінку стану гравців, з якими працюю", – сказав Ребров в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
ПСЖ прийняв рішення щодо майбутнього Мбаппе
11:28
2123
Теги
Ференцварош Ференцварош Україна Україна Угорщина Угорщина Збірна України Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Фрайбург
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук