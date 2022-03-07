Атакувальний півзахисник Ференцвароша допоміг своїй команді зміцнити лідерство в чемпіонаті Угорщини і не забув нагадати про війну в Україні.

Зубков вперше за 4 матчі вийшов на поле у складі Ференцвароша. Українець з'явився на 58-й хвилині поєдинку проти Кішварди і відіграв до фінального свистка.

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Після гри Олександр взяв прапор України і пішов дякувати фанатам за підтримку. Вболівальники "Фраді" нагородили нашого гравця оваціями і скандуваннями його прізвища. Відео можна переглянути у сторіс в Instagram Зубкова.

До слова, Ференцварош, який очолює росіянин Черчесов, вирвав перемогу над прямим конкурентом у компенсований час і зміцнив лідерство в чемпіонаті, відірвавшись на 5 очок.

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