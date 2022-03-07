Хавбек збірної України Роман Безус на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди у матчі проти Зюлте-Варегем. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 30-й тур

Гент – Зюлте-Варегем – 2:1

Голи: Депуатр, 12, Безус, 90+4 – Воссен, 70

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Український легіонер Гента Роман Безус приніс три очки своїй команді у поєдинку з одним з аутсайдерів турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. Депуатр вивів "буйволів" вперед вже на початку матчу, однак на екваторі другої сорокап'ятихвилинки гості зрівняли і героїчно намагались втримати нічию.

Після пропущеного гола Хейн Ванхазебрук вирішив випустити на поле нашого співвітчизника (на 76-й хвилині замість нападника Йонаса Маледе). І той не підвів! На 4-й компенсованій хвилині українець забив переможний м’яч своєї команди і допоміг їй піднятися у топ-5 Ліги Жупіле. Вболівальники Гента віддячили Роману оваціями, натомість сам футболіст святкував гол із українським прапором, а згодом показав футболку з написом "Close the Sky" ("Закрийте небо").

Нагадаємо, у поточному сезоні Безус у 27 матчах забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.

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