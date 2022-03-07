Атакующий полузащитник Ференцвароша помог своей команде укрепить лидерство в чемпионате Венгрии и не забыл напомнить о войне в Украине.

Зубков впервые за 4 матча вышел на поле в составе Ференцвароша. Украинец появился на 58-й минуте поединка против Кишварды и отыграл до финального свистка.

Безус голом в добавленное время принес Генту победу в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной.

После игры Александр взял флаг Украины и пошел благодарить фанатов за поддержку. Болельщики "Фради" наградили нашего игрока овациями и скандированием его фамилии. Видео можно посмотреть в сторис в Instagram Зубкова.

К слову, Ференцварош, который возглавляет россиянин Черчесов, вырвал победу над прямым конкурентом в компенсированное время и укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись на 5 очков.

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