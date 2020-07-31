toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии – в топ-5 сразу три украинца

17:03 - Читати українською
Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии – в топ-5 сразу три украинца
Александр Зубков / фото: Ференцварош

Авторитетный портал transfermarkt обновил цены футболистов, выступающих в чемпионате Венгрии.

Интересно, что первую десятку формируют представители исключительно двух столичных клубов – Фехервара и Ференцвароша. Причем, доминирование команды Сергея Реброва тотальное – 7 против 3.

Ребров посетил базу Динамо в день презентации Луческу

Самым дорогим игроком венгерского первенства стал Александр Зубков, который недавно подписал полноценный контракт с Ференцварошем. На втором месте расположился Иван Петряк, представляющий Фехервар. Также в топ-5 попал еще один украинец из Фради – Игорь Харатин.

Напомним, победителем прошлого чемпионата Венгрии стал Ференцварош. Для Сергея Реброва этот титул стал вторым подряд во главе венгерской команды.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Тымчик поражен тренировкой Луческу
09:54
12078
Теги
Иван Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар Игорь Игорь Харатин Александр Александр Зубков Венгрия Украинцы за рубежом Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
56
мин
ПСЖ
22:10
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук