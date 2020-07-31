Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии – в топ-5 сразу три украинца

Интересно, что первую десятку формируют представители исключительно двух столичных клубов – Фехервара и Ференцвароша. Причем, доминирование команды Сергея Реброва тотальное – 7 против 3.

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Самым дорогим игроком венгерского первенства стал Александр Зубков, который недавно подписал полноценный контракт с Ференцварошем. На втором месте расположился Иван Петряк, представляющий Фехервар. Также в топ-5 попал еще один украинец из Фради – Игорь Харатин.

Напомним, победителем прошлого чемпионата Венгрии стал Ференцварош. Для Сергея Реброва этот титул стал вторым подряд во главе венгерской команды.

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