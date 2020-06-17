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Зубков озвучив настанови Реброва, які допомогли Ференцварошу оформити чемпіонство

21:17 - Читать на русском
Зубков озвучив настанови Реброва, які допомогли Ференцварошу оформити чемпіонство
Олександр Зубков / Фото ФК Ференцварош

Український хавбек Ференцвароша Олександр Зубков поділився емоціями від чемпіонства в угорській першості після зустрічі з Гонведом (2:0).

"Хороші емоції. Вчора такий день був емоційний. Налаштовувалися саме вчора вирішити питання щодо чемпіонства.

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В першому таймі виглядали невпевнено, багато помилок було. У перерві Сергій Станіславович Ребров трошки підкоригував нас. У другому таймі була взагалі інша команда на полі.

Він акцентував увагу на тому, що у суперника майже немає ротації і в другому таймі футболісти будуть втомлені. Так і вийшло. Ми вийшли з упевненістю і забили свої голи. Могли забивати більше", – розповів Зубков для ТК Футбол.

У нинішньому сезоні чемпіонату Угорщини Олександр провів 26 матчів, в яких відзначився 9-ма голами.

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Теги
Світ Угорщина Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Олександр Олександр Зубков
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