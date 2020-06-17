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Зубков озвучил установки Реброва, которые помогли Ференцварошу оформить чемпионство

21:17 - Читати українською
Зубков озвучил установки Реброва, которые помогли Ференцварошу оформить чемпионство
Александр Зубков / Фото ФК Ференцварош

Украинский хавбек Ференцвароша Александр Зубков поделился эмоциями от чемпионства в венгерском первенстве после встречи с Гонведом (2:0).

"Хорошие эмоции. Вчера такой день был эмоциональный. Настраивались именно вчера решить вопрос относительно чемпионства.

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В первом тайме выглядели неуверенно, много ошибок было. В перерыве Сергей Станиславович Ребров немножко подкорректировал нас. Во втором тайме была вообще другая команда на поле.

Он акцентировал внимание на том, что у соперника почти нет ротации и во втором тайме футболисты будут уставшие. Так и получилось. Мы вышли с уверенностью и забили свои голы. Могли забивать больше", – рассказал Зубков для ТК Футбол.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Александр провел 26 матчей, в которых отметился 9-ю голами.

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Теги
Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Александр Александр Зубков
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