Зубейко: Ротань та Шевчук можуть багато чому навчити своїх підопічних

Вже колишній півзахисник Олімпіка Євген Зубейко розповів про свої подальші кар'єрні плани.

"Найближчим часом, думаю, з'явиться інформація про моє майбутнє. Поки, чесно, нічого сказати не можу – конкретики немає. Є розмови, але конкретики немає, не можу зараз сказати, що, як і де.

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Прощання з Олімпіком? Поспілкувався з головним тренером, прийшли до висновку, що краще попрощатися. Розійшлися в нормальних відносинах, це робочі моменти.

З тренерським штабом Шевчука і Ротаня довелося не так багато попрацювати. Але можу сказати, що вони – молоді і амбітні тренери. Вважаю, у них великі перспективи. Можуть багато чому навчити хлопців, багато дати, так як вони працювали з такими тренерами, як Мірча Луческу, Хуанде Рамос. Час покаже. Потенціал є, це однозначно", – цитує Зубейка Sportarena.

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Нагадаємо, що Зубейко перейшов в Олімпік влітку 2018 року. У поточному сезоні УПЛ зіграв за олімпійців 16 матчів, результативними діями не відзначався.