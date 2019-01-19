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Зубейко: Ротань та Шевчук можуть багато чому навчити своїх підопічних

10:12 116 Читать на русском
Зубейко: Ротань та Шевчук можуть багато чому навчити своїх підопічних
Євген Зубейко / фото: ФК Олімпік

Вже колишній півзахисник Олімпіка Євген Зубейко розповів про свої подальші кар'єрні плани.

"Найближчим часом, думаю, з'явиться інформація про моє майбутнє. Поки, чесно, нічого сказати не можу – конкретики немає. Є розмови, але конкретики немає, не можу зараз сказати, що, як і де.

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Прощання з Олімпіком? Поспілкувався з головним тренером, прийшли до висновку, що краще попрощатися. Розійшлися в нормальних відносинах, це робочі моменти.

З тренерським штабом Шевчука і Ротаня довелося не так багато попрацювати. Але можу сказати, що вони – молоді і амбітні тренери. Вважаю, у них великі перспективи. Можуть багато чому навчити хлопців, багато дати, так як вони працювали з такими тренерами, як Мірча Луческу, Хуанде Рамос. Час покаже. Потенціал є, це однозначно", – цитує Зубейка Sportarena.

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Нагадаємо, що Зубейко перейшов в Олімпік влітку 2018 року. У поточному сезоні УПЛ зіграв за олімпійців 16 матчів, результативними діями не відзначався.

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