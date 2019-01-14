Шевчук назвав сильні сторони Ротаня як тренера

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів, як підбирав тренерський штаб в донецькому клубі.

"Коли почав працювати в Олімпіку, багато хто говорив: "У нього немає досвіду". А я не вважав це проблемою. Все залежить від конкретних людей, які будуть працювати з колективом – від того, як вони зможуть донести свої ідеї. І відверто: я вважаю, що за ці два з половиною місяці наш тренерський штаб, незважаючи на свою молодість, проробив гарну роботу.

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Пропозиція надійшла раніше, ніж ви думаєте. Але я не міг йти поодинці: мені потрібен був штаб. Взяв паузу, підібрав помічників – тренера з фізпідготовки з академії Шахтаря Антона Дяченка, наставника по роботі з воротарями Володимира Савченка та Руслана Ротаня в якості старшого помічника.

Руслан був моїм особистим вибором. Він завжди вважався великим професіоналом на полі і за його межами, що для мене дуже важливо. Я вимагаю максимуму від себе і потім переношу це ставлення на асистентів і гравців.

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Дуже задоволений, що ми з Ротанем попрацювали разом, і можу сказати, що він добре відчуває гру, а особливо атакувальні дії команди. За особистим спостереженням, більшість великих тренерів виросли з футболістів, які виступали в опорній зоні. Будучи своєрідними "архітекторами" гри, вони є прихильниками конструктивного футболу. І Руслан лише підтверджує цю тенденцію", – цитує Шевчука Спорт-Експрес.