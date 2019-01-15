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Шевчук пояснив, чому попрощався з Кравченком та Зубейком

15:09 309 Читать на русском
Шевчук пояснив, чому попрощався з Кравченком та Зубейком
В'ячеслав Шевчук / Фото: соцмережі

За словами наставника Олімпіка В'ячеслава Шевчука, він не міг дати Антону Кравченку та Євгену Зубейку ігрової практики.

"Приїжджають гравці, ми дивимося, йде ротація. Постійно кілька гравців на перегляді, хочемо зміцнити кілька позицій. Скільки залишиться в підсумку новачків і з ким ми продовжимо співпрацю, залежить від рівня гравців, які до нас приїжджають.

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Ми робимо акцент на молодих хлопців, хочемо працювати на перспективу, на майбутнє, щоб вони склали конкуренцію тим, хто в команді.

Кравченко та Зубейко покинули команду з моєї ініціативи. Вони хороші гравці, досвідчені. Але я не міг їм гарантувати багато ігрового часу. Ці хлопці заслуговують грати. Тому їм краще було б піти, щоб грати в іншому колективі. Це футбол, це життя, ми нормально розсталися", – розповів Шевчук порталу Команда 1.

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Теги
Антон Кравченко Антон Кравченко Євгеній Зубейко Євгеній Зубейко Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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