"Зозуля заинтересовал не только Хетафе в Примере": почему Испания удивляется выбору Шевченко

"Футбол 24" пообщался с журналистом El Digital de Albacete Уго Пиньей, который прокомментировал слухи о возможной смене клуба Романом Зозулей, а также выразил удивление отношением Андрея Шевченко к форварду Альбасете.

– В испанской прессе появилась информация, что Роман Зозуля заинтересовал Хетафе, который довольно сенсационно борется в нынешнем сезоне за еврокубки? Насколько эти слухи соответствуют действительности?

– Сейчас между Зозулей и Альбасете нет переговоров о продлении контракта, поскольку клуб еще не сделал ему предложения. Однако в контракте игрока прописана специальная клаусула, по которой сделка должна быть пролонгирована автоматически, если Альба пробьется в Примеру. Сейчас, напомню, команда находится на третьей позиции (два первых в таблице клуба получают прямые путевки, а команды с третьего по шестое места играют плей-офф – прим. "Футбол 24").

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Альбасете не спешит вести переговоры с Зозулей, ведь сейчас только апрель. Однако, это правда, что им интересуется не только Хетафе, но и другие клубы Примеры. Пока можно говорить лишь об интересе, какой-то конкретики нет.

– Испанские эксперты и фанаты называют Романа игроком уровня Примеры. Вас не удивляет, что он не выступает за сборную Украины?

– Да, это сильно удивляет. В составе Альбасете есть немало худших за классом игроков, которые представляют свои национальные сборные: Баллу (Канада), Рэй Манай (Албания), Дани Торрес (Колумбия)...

Мы понимаем, что речь идет о 30-летнем футболисте, и выступления в Сегунде, возможно, не делают его топ-исполнителем. Но Шевченко уже внес его в резервный список на матчи против Португалии и Люксембурга. Кстати, это возмутило окружение Зозули, которого вроде бы даже не предупредили персонально.

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– Вы согласны, что испанские арбитры предвзято относятся к Зозуле?

– Да, вполне. Судьи почти всегда преподносят себя над игроком. Мы хотим верить, что это происходит только из-за футбольных качеств Романа: он настоящий боец, всегда навязывает соперникам борьбу на каждом участке поля... В испанском футболе такое редко можно увидеть. Здесь не ведут борьбу на грани, а Зозуля это делает.

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– Страдает ли до сих пор Зозуля от инцидента с фанатами Райо Вальекано, которые обвиняли его в нацизме?

– В прошлом году, когда Райо принимал Альбасете, Зозуля не хотел участвовать в матче. Однако он играл в ответном поединке, и ничего не произошло. Некоторые фанаты Райо только пели речевки в его адрес.

Это "дело" больше касается его личности, чем футбольных качеств. Это на самом деле позор.

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