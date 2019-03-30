Зозуля не допоміг Альбасете перестріляти Тенеріфе: класний гол, висока оцінка і втрачені шанси оформити хет-трик

Альбасете приймав Тенеріфе у 32-му турі Сегунди. Роман Зозуля допомагав, як міг, одному із лідерів другого іспанського дивізіону в матчі проти середняка, який не програв 6 тур поспіль.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 32-й тур

Альбасете – Тенеріфе – 2:2

Голи: Зозуля, 28, Бела, 47 – Сусо, 7, Мальбашіч, 90+1

Тенеріфе забив з першого ж моменту в матчі. Це 34-річний капітан гостей Сусо покарав команду Зозулі за помилки в центрі поля та захисті. У стартові хвилини Альбасете не дуже добре виглядав, але міг зрівнювати рахунок на 15-й. Два поспіль удари, з якими голкіпер Тенеріфе не міг впоратись – спочатку в захисника, а потім повз ворота. З приємного відзначимо прапор України на трибунах Карлос Бельмонте.

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Зозулю вдруге за 20 хвилин добряче вдарили по ногах. Зі штрафного, який він заробив Техеро щосили пробив у голову суперника – це був нокаут. Український форвард використав першу ж націлену подачу на себе. Класний удар головою – Зозуля перекидає воротаря і вводить трибуни в екстаз на 28-й хвилині. Перший гол Романа за 8 турів – з 2-го лютого. У перші 45 хвилин він третій найкращий гравець матчу за оцінками Sofascore (7,3). Зозуля також на 4-му місці за кількістю кілометрів (набігав 5,5) і на 3-му за максимальною швидкістю ривка (31,1 км/год).

Альбасете – Тенеріфе: Зозуля забив гол в Іспанії – дивіться відео

На першій же хвилині по перерві український форвард намагався пробити п'ятою з розвороту після прострілу з правого флангу – не вийшло. Зате майже відразу його партнер по атаці Бела потужним дальнім ударом вивів Альбасете вперед. На 50-й той же Джеремі ефектно перекинув стінку, проте мінімально не влучив зі стандарту. Наранхо міг зрівнювати ударом з межі воротарського, та пробив над воротами. Зозуля ледь не став автором асисту. Роман п'ятою відкинув м'яч під удар вільному Белі, а той вистрілив над воротами. У кількох випадках біля своїх голів українець виносив снаряд, виграючи повітряні дуелі.

Тенеріфе непогано комбінував і пресингував, і ось уже Рачіч хотів повторити гол Бели, але Надаль був проти і потягнув удар. Наранхо обвів стінку, та знову трохи невлучно. Акунья відповів своїм забігом у штрафний гостей в атаці, яку почав Зозуля, відтягнувшись у глибину. Канарці не збирались так легко здаватись. Надактивний Мальбашіч так навісив з правого флангу, що Альбасете врятувала лише поперечина. Ще один удар прийшов від іншого серба Рашіча 2 вище.

Зозуля міг вбивати матч на 84-й. Романа залишили повністю самотнім на 10 метрах від воріт, проте голкіпер Тенеріфе здійснив вражаючий сейв. У наступному епізоді Ернандес випустив м'яч з рук після подачі штрафного, однак українець у складній ситуації не зміг переправити снаряд у ворота. Мальбашіч покарав у компенсований час. Захисники привезли, а серб прошив голкіпера. Тенеріфе на куражі ледь не забив третій – Альбасете пощастило.

Перемога дозволяла команді українця вийти на 2-е місце, що дає право піднятись у Прімеру. Однак у підсумку Альбасете залишається третім, відстаючи від Гранади на 1 бал, а від Осасуни – на 3.

Зозуля за кілометражем став найкращим в Альбасете і другим у матчі (10,9 км). Sofascore виставив Роману 2-й найвищий у команді бал (7,4) і четвертий серед усіх гравців. Екс-форвард Динамо і Дніпра виграв 9 з 18 єдиноборств, доволі непогано віддавав передачі (88% точності), відзначився ключовим пасом і втраченим супершансом забити ще. Зозуля заробив 4 фоли, був успішним у єдиній своїй спробі відбору, тричі рятував Альбасете біля своїх воріт і ще 3 рази фолив сам.