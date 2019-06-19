Український арбітр Беккер: Після інсульту УЄФА допоміг, а УАФ – ні

Український арбітр, який переніс інсульт у Греції, розповів про бездіяльність УАФ щодо нього.

"Хочу висловити подяку УЄФА, який моментально відреагував. Вони мені оплатили операцію і перші місяці лікування. Лікування було дуже дорогим. Доба перебування в реанімації коштувала 3 тисячі євро, я перебував там 7 днів.

Мені ніхто не дзвонив з УАФ і не говорив про продовження роботи. Коли перебував у Греції, читав інтерв'ю Лучано Лучі, де він сказав що Беккер може працювати в Федерації з молодими талантами. Знаєте, трохи прикро стало. Начебто недавно це сталося, а мене вже списали з асистентів арбітра та пропонують мені паперову роботу. Я сподівався, що будуть слова підтримки, а мені показали, що як асистент я вже непридатний. Але я хочу повернутися на поле.

Виконком УАФ вніс зміни до регламенту атестації клубів – Олімпік може залишитися в УПЛ

Чи дзвонили Лучі, Павелко, Запісоцький? Ніхто не дзвонив з Федерації, крім арбітрів. Хлопці завжди дзвонили, підтримували, за що їм величезне спасибі.

Коли я був в Греції, зі мною був на контакті з Федерації Олег Білоус. Він мені сказав: просять, щоб ти зібрав всі чеки, все, що ти витратив. І напиши листа, що ти просиш допомоги. Якщо чесно, ні у кого ніколи не просив допомоги. Я в УЄФА не писав нічого – якщо вони хотіли допомогти, вони допомогли.

Якраз тато повертався в Україну, ми зібрали весь пакет документів, лист написали, тато передав Анатолію Абдулі, а він – в Федерацію. І до цього дня – тиша", – сказав Беккер у програмі "Бомбардир".

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу