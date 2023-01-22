Сегунда Б, 20 тур

Депортіво – Райо Махадаонда – 1:0

Гол: Лукас Перес, 77

Для Романа Зозулі звітний матч склався не дуже вдало. Українець вперше після дебюту за Райо Махадаонда не потрапив до стартового складу. Цього разу тренер довірив йому лише 25 хвилин. Цікаво, що два попередні матчі, у яких Зозуля грав зі старту, його команда виграла та вибралася із зони вильоту.

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Проте по-справжньому розчарувала лише поведінка уболівальників. Фанти Депортіво не придумали нічого кращого, ніж вдатися до провокацій у стилі своїх колег із Райо Вальєкано. "Зозуле, ти нацист", – кричали на адресу українця. Через це на 60-й хвилині навіть довелося зупинити гру, а диктору стадіону звернутися до глядачів з вимогою припинити ці ганебні ігрища.

Що стосується безпосередньо футболу, то сьогодні все вирішив один гол. Його автором став Лукас Перес – колишній форвард львівських Карпат. Після повернення в Депортіво іспанець забиває у кожному матчі, записавши у свій актив 5 м'ячів за 4 поєдинки.

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