Зозуля з Альбасете зустрічається з Гранадою у боротьбі за друге місце Сегунди – пряма трансляція матчу

Альбасете приймає на власному полі Гранаду в рамках 38-го туру Сегунди. Пряму відеотрансляцію гри шукайте в цій новині.

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру і приймає в гостях головного конкурента – Гранаду. Команда українця відстає від гостей, які посідають необхідне друге місце, на 3 очки.

Зозуля дублем допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонда

Додамо, що Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете. Нагадаємо, що український форвард повернувся на поле у минулому турі після дискваліфікації і став героєм зустрічі проти Райо Махадаонди, відзначившись дублем.

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Альбасете – Гранада: пряма трансляція поєдинку: