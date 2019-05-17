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"Президент Альбасете" Зозуля – гравець туру в Іспанії: українець ідеально забиває і б'є рекорди, та Шевченку цього мало

17 травня 16:20 8203 Читать на русском
"Президент Альбасете" Зозуля – гравець туру в Іспанії: українець ідеально забиває і б'є рекорди, та Шевченку цього мало
Роман Зозуля збирає лаври в Іспанії, граючи, асистуючи і забиваючи за Альбасете
Тарас Котів Тарас Котів

Роман Зозуля знову вражає у Сегунді, однак наштовхується на ігнор від головного тренера збірної України. Альбасете, за який виступає 29-річний екс-динамівець, може цьому тільки порадіти.

 

Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Українець продовжує вести Альбасете у Прімеру, на шляху до якої залишилось усього 4 матчі регулярного сезону, які в його клубі іменують не інакше, як фінали. "Механічний сир" наразі лише третій, але вже у найближчому турі зійдеться проти Гранади, від якої відстає лиш на 3 очки. Напряму в Ла Лігу потрапляють 2 клуби, ще 4 розіграють одну путівку в рамках плей-офф.

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Колишній форвард Дніпра оформив дубль в останньому турі, до чого додав ще й гольовий пас, відтак не дивно, що переміг конкурентів, набравши 44% у голосуванні за гравця туру в Сегунді. Зозуля отримав підтримку понад тисячі іспанських вболівальників. Крім того, він увійшов у символічну збірну 38-го матчдня за версією не одного джерела. Ідеальний удар головою – так офіційний твіттер Ла Ліги описав один із забитих м'ячів вихованця Динамо.

У грі проти Райо Махадаонди Роман перервав свою суху серію – в попередніх 4-х матчах він мовчав, більше працюючи на оборону, ніж атаку. Після цього виїзного матчу українець довів кількість голів та асистів за сезон до 10+3, перевершивши власний рекорд минулого сезону (9 забитих м'ячів і 3 гольові паси). Ще ніколи за 1 розіграш чемпіонату Зозуля не забивав стільки у своїй кар'єрі. А ось у всіх турнірах за сезон його рекорд – 11 забитих за Дніпро у 2012/13 і 2013/14. Судячи з його форми, і це досягнення невдовзі впаде.

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Фанати Альбасете у захваті від гри українського форварда. Після останнього матчу його проводжали оплесками, піснями і навіть назвали "Президентом Альбасете". Цікаво, що саме цих гарячих вболівальників Ла Ліга визнала найкращими в Сегунді 2018/19 – за зразкову поведінку на стадіоні та за його межами, а також повагу до інших клубів. Хоча не всі інші фани поважають їхню команду та гравців.

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Іспанські ЗМІ відзначають, що українець на пару зі своїм другом Жеремі Белою (11) забив 40% від усіх голів Альбасете в поточному сезоні (51). AS називає обох життєво важливими футболістами напередодні "матчу року проти Гранади". Профільне видання 5maseldescuento пише, що голи Романа – фундаментальні для еволюції команди, яку він ще у минулому сезоні рятував від вильоту, а зараз вона вже забила на 15 голів більше і має всі шанси напряму вийти у Прімеру.

Символічно, що саме Зозуля оформив новий історичний рекорд свого клубу. Альба вперше в історії виграли 9 гостьових матчів за сезон. Раніше їхнім максимум були 8 перемог у чужих стінах. Вони – лідери Сегунди за набраними на виїзді очками (31), а також залишаються однією з двох неприступних фортець вдома – як і Осасуна, не програли жодного з 19-и матчів удома.

У збірну України серед нападників-легіонерів викликані лише Артем Кравець та Роман Яремчук. Враховуючи, що з великою імовірністю там же знову опиниться натуралізований бразилець Жуніор Мораєс як найкращий бомбардир УПЛ (18 голів і 7 асистів) і без 5-и хвилин володар золотого дублю Шахтаря, форвардів ніби більш ніж досить. Екс-гравець Динамо забиває кожні 134 хвилини у всіх турнірах, однак в чемпіонській шістці Прем'єр-ліги його показник впав до 225.

З одного боку, Андрій Шевченко має непоганий вибір. Кравець розігрався за Кайсеріспор, забивши за останні 3 місяці усім турецьким грандам – у лютому Фенербахче, у березні Бешикташу, у квітні Галатасараю. Загалом екс-динамівець відзначився у 2019-му 4 рази (плюс 1 асист), а в середньому по сезону забиває кожні 296 хвилин у чемпіонаті Туреччини. Яремчук знову переживає важкий період. У вирішальній частині чемпіонату Бельгії Роман провів 8 поспіль матчів без голів, що погіршило його середню результативність з 258 хвилин до 336. У 2019-му відзначився лише 4 рази.

Водночас Зозуля забив 6 голів тільки за 2019-й у доволі серйозному за рівнем чемпіонаті, є абсолютним вожаком ледь не в усіх матчах, забиває кожні 273 хвилини, відтак за цим показником у збірній поступається лише Мораєсу. Його бійцівські якості та результативна як в обороні, так і в атаці гра головою могла б знадобитися проти зубастої збірної Сербії, проти якої Україна зустрінеться 7 червня 2019 року в 3-му турі відбору до Євро-2020.

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Остаточний вибір, звісно, за Андрієм Шевченком – з нього спитають і за результат. Просто пригадаємо, як і в матчі з Люксембургом, проти якого наші хлопці знову зіграють 10 червня, ми побачили, що його команда намагається пробити "вискочок" переважно з допомогою навісів, а на другому поверху Зозуля виглядає найефективнішим варіантом разом з Кравцем. Зрештою, Альбасете, якому Роман життєво необхідний у вирішальних матчах сезону, не дуже засмутиться, якщо його лідера знову не покличуть до лав "синьо-жовтої" національної дружини у пору двобоїв за Прімеру, адже їхній регулярний сезон фінішує 2-го і 9-го червня.

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