Зозуля дублем допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонда

Український нападник Роман Зозуля відзначився дублем у матчі 38 туру Сегунди проти Райо Махадаонда (3:2).
Іспанія. Сегунда, 38 тур
Райо Махадаонда – Альбасете – 2:3
Голи: Ману, 42, Валентін, 52 – Манаж, 5, Зозуля, 11, 30
Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації
Альбасете у рамках 38 туру Сегунди зустрівся на виїзді з Райо Махадаонда. Українець Роман Зозуля взявся за справу вже з перших хвилин. Спочатку форвард віддав асист на Манажа, а пізніше сам відзначився дублем та довів рахунок до розгрому.
Щоправда, гості ледь не втратили перемогу. Спочатку перед самою перервою відзначився Ману, а після перерви Валентін скоротив відставання до мінімуму. Але Альбасете вдалось втримати необхідний для себе результат.
Наразі команда Романа Зозулі перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці, набравши 68 очок. До другої Гранади та прямої путівки в Прімеру не вистачає 3 пунктів.