Зозуля дублем допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонда

Український нападник Роман Зозуля відзначився дублем у матчі 38 туру Сегунди проти Райо Махадаонда (3:2).

Іспанія. Сегунда, 38 тур

Райо Махадаонда – Альбасете – 2:3

Голи: Ману, 42, Валентін, 52 – Манаж, 5, Зозуля, 11, 30

Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Альбасете у рамках 38 туру Сегунди зустрівся на виїзді з Райо Махадаонда. Українець Роман Зозуля взявся за справу вже з перших хвилин. Спочатку форвард віддав асист на Манажа, а пізніше сам відзначився дублем та довів рахунок до розгрому.

Щоправда, гості ледь не втратили перемогу. Спочатку перед самою перервою відзначився Ману, а після перерви Валентін скоротив відставання до мінімуму. Але Альбасете вдалось втримати необхідний для себе результат.

Наразі команда Романа Зозулі перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці, набравши 68 очок. До другої Гранади та прямої путівки в Прімеру не вистачає 3 пунктів.