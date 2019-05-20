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Зозуля с Альбасете встречается с Гранадой в борьбе за второе место Сегунды – прямая трансляция матча

20 мая 21:48 258 Читати українською
Зозуля с Альбасете встречается с Гранадой в борьбе за второе место Сегунды – прямая трансляция матча
Роман Зозуля / соцсети

Альбасете принимает на своем поле Гранаду в рамках 38-го тура Сегунды. Прямую видеотрансляцию игры ищите в этой новости.

Альбасете борется за прямую путевку в Примеру и принимает в гостях главного конкурента – Гранаду. Команда украинца отстает от гостей, которые занимают необходимо второе место, на 3 очка.

Зозуля дублем помог Альбасете победить Райо Махадаонда

Добавим, что Зозуля попал в стартовый состав Альбасете. Напомним, что украинский форвард вернулся на поле в прошлом туре после дисквалификации и стал героем встречи против Райо Махадаонды, отметившись дублем.

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Альбасете – Гранада: пряма трансляция поединка:

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Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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