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Зозуля відзначився голом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

19:50 186 Читать на русском
Зозуля відзначився голом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Нападник Альбасете Роман Зозуля відзначився голом у матчі іспанської Сегунди проти Осасуни.

Роберто Торрес вивів Осасуну вперед на 17-й хвилині, реалізувавши пенальті. Однак вже зовсім скоро Роман Зозуля зумів відновити рівновагу, а його одноклубник Матіас Олівейра наприкінці першого тайму вивів Альбасете вперед.

Зозуля провів зустріч з фанатами Альбасете

Цей гол став для українця четвертим у нинішньому сезоні Сегунди.

Нагадаємо, що Зозуля пропустив попередній матч проти Алькоркона через дискваліфікацію.

Теги
Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете
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