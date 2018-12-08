Зозуля відзначився голом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Нападник Альбасете Роман Зозуля відзначився голом у матчі іспанської Сегунди проти Осасуни.

Роберто Торрес вивів Осасуну вперед на 17-й хвилині, реалізувавши пенальті. Однак вже зовсім скоро Роман Зозуля зумів відновити рівновагу, а його одноклубник Матіас Олівейра наприкінці першого тайму вивів Альбасете вперед.

Зозуля провів зустріч з фанатами Альбасете

Цей гол став для українця четвертим у нинішньому сезоні Сегунди.

Нагадаємо, що Зозуля пропустив попередній матч проти Алькоркона через дискваліфікацію.