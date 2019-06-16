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Зозуля в старте Альбасете попытается взять реванш у Мальорки в борьбе за Примеру – прямая трансляция матча

19:45 135 Читати українською
Зозуля в старте Альбасете попытается взять реванш у Мальорки в борьбе за Примеру – прямая трансляция матча
Роман Зозуля в борьбе за Примеру / ФК Альбасете

Альбасете с Романом Зозулей в стартовом составе принимает Мальорку в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в Примеру. Прямая трансляция MEGOGO – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала плей-офф Сегунды Альбасете – Мальорка начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Роман Зозуля выйдет в стартовом составе своей команды. Победитель этой пары в финале плей-офф встретится с Депортиво, который выбил Малагу.

Напомним, первый поединок завершился поражением Альбасете со счетом 0:2. В случае неудачи "механического сыра" Зозуля может больше не сыграть за Альбасете – контракт украинца с клубом истекает, а форвард имеет и другие варианты продолжения карьеры.

blog_ava
Суркис написал открытое письмо Петракову
10:57
1240
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Видеоновости Украинцы за рубежом Главное Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Мальорка Мальорка Испания
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