Зозуля в старте Альбасете попытается взять реванш у Мальорки в борьбе за Примеру – прямая трансляция матча

Альбасете с Романом Зозулей в стартовом составе принимает Мальорку в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в Примеру. Прямая трансляция MEGOGO – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала плей-офф Сегунды Альбасете – Мальорка начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"

Роман Зозуля выйдет в стартовом составе своей команды. Победитель этой пары в финале плей-офф встретится с Депортиво, который выбил Малагу.

Напомним, первый поединок завершился поражением Альбасете со счетом 0:2. В случае неудачи "механического сыра" Зозуля может больше не сыграть за Альбасете – контракт украинца с клубом истекает, а форвард имеет и другие варианты продолжения карьеры.