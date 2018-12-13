Зозуля в короні та повітряними поцілунками запрошує на матчі Альбасете

Роман Зозуля в короні з абонементом / ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля у незвичайний спосіб прорекламував абонементи на домашні матчі своєї команди.

Альбасете зробив оригінальну рекламу абонементів на свої поєдинки. Її обличчям став український нападник Роман Зозуля. Українець стоїть у короні і повітряним поцілунком передає абонемент.

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У сезоні 2018/19 Зозуля забив 4 голи та віддав 1 асист. Форвард пропустить матч 18 туру Сегунди проти Нумансії через вилучення, яке він заробив у попередньому турі проти Осасуни. У тому ж матчі український легіонер відзначився забитим м'ячем.

Альбасете наразі займає 5 сходинку а турнірній таблиці та має 31 очко, перебуваючи в зоні плей-офф за право виступати в Прімері.