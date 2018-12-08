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Зозуля знову отримав червону картку – він лише повернувся після дискваліфікації

21:33 931 Читать на русском
Зозуля знову отримав червону картку – він лише повернувся після дискваліфікації
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Нападник Альбасете Роман Зозуля був вилучений у матчі 17-го туру іспанської Сегунди проти Осасуни.

В першому таймі Зозуля зумів відзначитись забитим голом, на той момент, відновивши рівновагу в рахунку.

Зозуля відзначився голом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Після перерви український форвард отримав два попередження. Першу жовту картку Зозуля побачив перед собою на 77-й хвилині, а ще через 10 хв був змушений достроково покинути поле.

Нагадаємо, що Роман пропустив попередній матч своєї команди проти Алькоркона через дискваліфікацію після вилучення в 15-му турі Сегунди проти Ельче.

Теги
Головне Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
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