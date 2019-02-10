Зозуля в грі з Мальоркою намагається повернути Альбасете на перше місце – пряма відеотрансляція матчу

Україна — 15:49 1945
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Динамівець забив бомба-гол в Угорщині – неймовірний підйом, захоплення ЗМІ і очікування зустрічі з Ребровим і Ко
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Карпати близькі до підписання француза Йода, – журналістУкраїна — 15:12 869
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Манчестер Сіті – Челсі: де Брюйне може розпочати матч з лави запаснихАнглія — 12:23 504
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 12:12 2800
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Луческу невдовзі покине збірну Туреччини, – ЗМІТуреччина — 08:45 1477
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