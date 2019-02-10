Зозуля в грі з Мальоркою намагається повернути Альбасете на перше місце – пряма відеотрансляція матчу

Український форвард Роман Зозуля в складі Альбасете протистоїть Мальорці в рамках 25-го туру Сегунди. Дивіться трансляцію матчу на Youtube.

Альбасете на тижні несподівано став лідером Сегунди. Вчора Осасуна змістила команду Романа Зозулі з першого місця, однак сьогодні українець постарається повернути її на вершину турнірної таблиці. Щоб відіграти 2 очки відставання, потрібно здолати Мальорку. Початок матчу – о 17:00 за Києвом.

У попередньому турі Зозуля дублем приніс Альбасете перемогу над Кордобою. Сьогодні український форвард традиційно виходить у старті "механічного сиру".

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Альбасете – Мальорка: пряма трансляція