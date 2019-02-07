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Альбасете Зозулі несподівано став лідером Сегунди через дискваліфікацію Реус Депортіу

16:06 800 Читать на русском
Альбасете Зозулі несподівано став лідером Сегунди через дискваліфікацію Реус Депортіу
Альбасете став лідером Сегунди / Фото ФК Альбасете

Після 24-х турів Сегунди Альбасете, за який виступає український форвард Роман Зозуля, очолив турнірну таблицю чемпіонату. Ще вчора команда була на 5-й сходинці.

Після дискваліфікації Реус Депортіу на три роки через борги клубу, керівництво Ла Ліги прийняло рішення щодо нарахування очок командам, які ще не зіграли свої матчі з "потерпілими", повідомляє AS.

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Результати матчів Реуса у першому колі чемпіонату залишаться в силі, а у другій половині першості усім суперникам дискваліфікованої команди зарахують технічну перемогу 1:0.

Позаяк Альбасете вже повинен був зіграти свій поєдинок з Реусом ще у 23-му турі, але матч не відбувся – команді Зозулі було зараховано 3 очки, що вивело їх на першу сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном Сегунда Реус Депортіу Реус Депортіу Ла Ліга
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