Зозуля в игре с Мальоркой пытается вернуть Альбасете на первое место – прямая видеотрансляция матча

Испания — 19:16 67
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Зозуля помог Альбасете вернуться на 1-е место в матче с Мальоркой – лучшая атака и аплодисменты украинцу
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Манчестер Сити – Челси: Агуэро забил невероятный гол после ассиста ЗинченкоАнглия — 18:29 392
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Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча с Зинченко в стартовом составеАнглия — 17:52 974
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Динамовец забил бомба-гол в Венгрии – невероятный подъем, восхищение СМИ и ожидание встречи с Ребровым и КоУкраина — 16:13 801
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІГермания — 12:24 329
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