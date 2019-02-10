Зозуля в игре с Мальоркой пытается вернуть Альбасете на первое место – прямая видеотрансляция матча

Украинский форвард Роман Зозуля в составе Альбасете противостоит Мальорке в рамках 25-го тура Сегунды. Смотрите трансляцию матча на Youtube.

Альбасете на неделе неожиданно стал лидером Сегунды. Вчера Осасуна сместила команду Романа Зозули с первого места, однако сегодня украинец постарается вернуть ее на вершину турнирной таблицы. Чтобы отыграть 2 очка отставания, нужно одолеть Мальорку. Начало – в 17:00 по Киеву.

В предыдущем туре Зозуля дублем принес Альбасете победу над Кордобой. Сегодня украинский форвард традиционно выходит в старте "механического сыра".

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Альбасете – Мальорка: прямая трансляция