Лунін придбав боксерські рукавички Усика на благодійному аукціоні, який організував Зозуля – гроші пішли на допомогу ЗСУ
13:38 - Читать на русском
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"Нещодавно разом з Асоціацією українців Алкали провели аукціон, в якому головним лотом були боксерські рукавиці Олександра Усика.
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Виявилось, що Андрій Лунін давній фанат Олександра, то ж його ставка стала найвищою. На вилучені кошти нам вдалось придбати 2 автівки нашим чемпіонам на Бахмутський напрямок", – написав Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що Роман з початку вторгнення Росії в Україну активно допомагає ЗСУ, організовуючи різні збори та співпрацюючи з волонтерами.
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