Гол та незарахований м'яч Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Спортінг

Альбасете та Спортінг зіграли внічию в 39-му турі Сегунди. Роман Зозуля відзначився забитим м'ячем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 39-й тур

Альбасете – Спортінг – 1:1

Голи: Зозуля, 69 – Гарсія, 22

Вилучення: Гарсія, 89 (Спортінг, друга жовта картка)

Роман Зозуля нарешті перервав жахливу безгольову серію, яка тривала з 25 жовтня минулого року. На 69-й хвилині українець фірмовим ударом головою зрівняв рахунок. Екс-форвард збірної України міг забити ще раніше, але його гол був скасований через крихітний офсайд.

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Це 4-й гол Зозулі в поточному сезоні, також в його активі 2 асисти. За 3 тури до завершення чемпіонату Альбасете посідає 18 місце Сегунди, відірвавшись від зони вильоту лише на 1 пункт. Щоправда, у "механічного сиру" вкрай складний календар – попереду в Альбасете матчі проти Кадіса та Сарагоси, які лідирують у чемпіонаті.

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