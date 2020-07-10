Зозуля стал участником потасовки в матче чемпионата Испании – украинец едва не сорвал с оппонента защитную маску

Нападающий Альбасете запомнился не только забитым голом в поединке 39-го тура Сегунды Альбасете – Спортинг Хихон.

Игра Альбасете – Спортинг была богатой на события. Роман Зозуля прервал длительную безголевую серию, отличившись на 69-й минуте. Это 4-й гол форварда в сезоне.

Гол и незасчитанный мяч Зозули в видеообзоре матча Альбасете – Спортинг

После поединка на поле стадиона Карлос Бельмонте вспыхнула потасовка. Франсиско Молинеро, который был заменен после столкновения с Зозулей, выбежал на поле и хотел выяснить отношения с Романом. Украинец, который лежал на газоне, быстро поднялся и едва не сорвал защитную маску с соперника, а страсти утоляли несколько минут, информирует Mundo Deportivo.

К слову игроки Спортинга отмечались грубостью относительно украинского форварда еще во время игры. В частности, уже на старте поединка Зозуля получил удар ногой в живот.

Заметим, за 3 тура до конца сезона Альбасете оторвался от зоны вылета на 1 пункт.

Зозуля прервал впечатляющую безголевую серию – еще один мяч украинца отменил VAR