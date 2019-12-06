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Зозуля разом із VAR здобув право на пенальті – відео епізоду, який міг принести перемогу Альбасете

17:22 511 Читать на русском
Зозуля разом із VAR здобув право на пенальті – відео епізоду, який міг принести перемогу Альбасете
Роман Зозуля (посередині) / фото: La Laga

Нападник Альбасете Роман Зозуля не допоміг своїй команді перемогти Естремадуру в рамках 19-го туру другого дивізіону Іспанії.

Українця несподівано не виявилося у стартовому протоколі господарів на звітний поєдинок, але він з'явився на полі відразу після перерви.

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На 59-й хвилині клуб Зозулі вийшов вперед, а ще через 10 хвилин міг подвоїти перевагу. Роман нав'язав боротьбу захисникові суперника, а той зіграв не за правилами. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті, однак Суасета схибив. До кінця матчу Естремадура зуміла відігратися, а фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Додамо, що в нинішньому сезоні Зозуля зіграв за Альбасете 17 матчів у Сегунді, в яких відзначився трьома забитими м'ячами.

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Українці за кордоном Іспанія Відеоновини Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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