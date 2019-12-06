Зозуля не врятував Альбасете від втрати очок у матчі проти аутсайдера

Альбасете приймав Естремадуру в рамках 19-го туру другого дивізіону Іспанії.

Сегунда, 19-й тур

Альбасете – Естремадура – 1:1

Голи: Сусаета, 59 (пен.) – Ледесма, 75

Нереалізований пенальті: Сусаета (А), 69

Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери

Господарі перед матчем були явним фаворитом зустрічі проти суперника, який на старті сезону вже бореться за виживання. Проте вже з перших хвилин гравці Естремадури дали зрозуміти, що легкої прогулянки для Альбасете не буде. Суперники на рівних провели перший тайм, пристрілювались, але без забитих м'ячів.

Після перерви тренер Альбасете вирішив освіжити атаку, і випустив на поле Романа Зозулю, який несподівано не потрапив до стартового складу команди. Гра оживилась вже на 59-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей, стандарт успішно реалізував Сусаета.

Вже через 10 хвилин суддя подарував другий шанс Альбасете, призначивши ще один 11-метровий, але цього разу Сусаета схибив. Відчувши впевненість, гості перехопили ініціативу і зрівняли рахунок, зафіксувавши фінальний результат – 1:1.

Один заліковий бал дозволив команді українського форварда підняти на 8-му сходинку, тепер Альбасете на 12 пунктів відстає від лідера перегонів Сегунди (Кадіса). Естремадура залишилась в зоні вильоту (20-те місце, 17 очок).

"Котися під три чорти": фани Вест Хема знищують Ярмоленка після поразки – безпомічність та дивацтво