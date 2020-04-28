Зозуля придбав тести на коронавірус для українських військових

Український нападник Альбасете Роман Зозуля продовжує допомагати бійцям ЗСУ.

Роман Зозуля не зважає на наклепи з боку певних іспанських фанатів та продовжує підтримувати українську армію.

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Цього разу 30-річний форвард придбав захисні макси та тести на коронавірус, які будуть доставлені на передову.

Нагадаємо, Роман бере активну участь у волонтерській діяльності для допомоги воїнам ЗСУ.

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