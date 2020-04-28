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Зозуля приобрел тесты на коронавирус для украинских военных

14:43 28 Читати українською
Зозуля приобрел тесты на коронавирус для украинских военных
Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля продолжает помогать бойцам ВСУ.

Роман Зозуля не обращает внимания на клевету со стороны определенных испанских фанатов и продолжает поддерживать украинскую армию.

Зозуля опубликовал нарезку своих голов за Альбасете – украинец признался, чего ему не хватает на карантине

На этот раз 30-летний форвард приобрел защитные макси и тесты на коронавирус, которые будут доставлены на передовую.

Напомним, Роман активно участвует в волонтерской деятельности для помощи воинам ВСУ.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Испания
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