Зозуля приобрел тесты на коронавирус для украинских военных

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля продолжает помогать бойцам ВСУ.

Роман Зозуля не обращает внимания на клевету со стороны определенных испанских фанатов и продолжает поддерживать украинскую армию.

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На этот раз 30-летний форвард приобрел защитные макси и тесты на коронавирус, которые будут доставлены на передовую.

Напомним, Роман активно участвует в волонтерской деятельности для помощи воинам ВСУ.

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